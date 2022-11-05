Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал увольнение Вадима Гаранина с поста главного тренера «Сочи».

«Скорее всего, там разлад в коллективе. Но в любом случае результата нет. Поэтому руководитель клуба и принял такое решение. «Сочи» идёт в нижней части турнирной таблицы. Первый круг прошел, результаты проанализировали - нормальное явление. Не знаю, кто будет руководить дальше. Пока, наверное, будет Точилин, а потом уже посмотрим.

Сергей Юран во главе «Сочи»? Все может быть. Возможно, переговоры идут. Юран смог бы привнести что-то новое в «Сочи». Он уже доказывал все и своим характером и своим отношением. Он способен создать команду и создать коллектив. Так что все может быть. Футболисты, действительно, проникаются его идеями и его подходом. Так что мы вполне можем увидеть Сергея у руля «Сочи», - сказал Деменко.