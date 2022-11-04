Соболев считает, что Абаскаль с Федотовым не заслуживали дисквалификации

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о дисквалификации наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым по ходу матча 13-го тура РПЛ, завершившегося вничью со счётом 2:2.

Напомним, что оба тренера были дисквалифицированы на одну игру.

По мнению Соболева, ни Абаскаля, ни Федотова наказывать не стоило, поскольку они выражали естественные для такой принципиальной встречи эмоции.

«Вспомни, что делали Тедеско с Ганчаренко: прыгали, кусали друг друга. Это футбол, самые настоящие эмоции. Думаю, что после игры они остыли, ровно как футболисты. Один одно сказал, второй другое ― один на русском, другой на английском. Так случается», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 5 ноября, против «Сочи». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.