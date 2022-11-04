Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» - «Спартак»

Экс-защитник московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт и прогнозист Александр Бубнов рассказал, чего стоит ждать от поединка между «красно-белыми» и «Сочи» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«1:2. У «Сочи» хватает проблем, а «Спартак» стабилен и играет в удовольствие. Обычно матчи с южанами у них складываются сложно, но в этот раз они однозначно сильнее», - цитирует Бубнова Sportbox.

Поединок состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 5 ноября. Начало запланировано в 14:00 по московскому времени.

После 15 туров хозяева занимают девятое место, а гости идут вторыми в РПЛ.