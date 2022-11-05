Нигматуллин считает, что в матче со «Спартаком» «Сочи» может повторить сценарий игры против «Зенита»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором «Сочи» примет на своём поле «Спартак».

По мнению эксперта, в нынешнем сезоне сочинцы выглядят слабо, поэтому им вряд ли удастся навязать борьбу «красно-белым» в предстоящей встрече. Нигматуллин считает, что в первых турах «южанам» удавалось показывать хорошую игру за счёт багажа экс-наставника команды Владимира Федотова, но сейчас такого нет.

«Поначалу багаж Федотова работал, но сейчас — нет. Особенно в матче с «Зенитом»: команда выглядела крайне слабо и беззубо. Боюсь, что со «Спартаком» будет то же самое», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.