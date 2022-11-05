Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Сочи» Джорджевич прокомментировал отсутствие Гаранина

05 Ноября 2022 • 13:57 Комментировать
Сочи
1:1
Спартак Москва
1 3.35 X 3.90 2 2.12
перерыв

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич в преддверии матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» высказался об отсутствии наставника команды Вадима Гаранина.

Ранее сообщалось, что 51-летний специалист покинул клуб.

«Есть ли какие-то новости по Гаранину? Нет. Объявляли ли нам что-то? А что, должны были? Тренировки проводил тренер», — приводит слова Джорджевича «Чемпионат».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 14:00 по московскому времени. На данный момент «южане» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «красно-белых» на 11 очков.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Джорджевич Сочи Вадим Гаранин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
1
1
3.05 3.75 2.25
Видео
05.11.22 в 16:30
Факел Факел
Краснодар Краснодар
2.85 3.35 2.55
Видео
05.11.22 в 16:30
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1.25 6.40 11.00
Видео
05.11.22 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
1.54 4.50 6.00
Видео
06.11.22 в 14:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
14:53 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» сравнял счёт в матче со «Спартаком» на последней минуте первого тайма
14:51 · Россия. Премьер-лига
Чистяков не удалил Соболева за удар локтем Юсупова 1
14:38 · Россия. Премьер-лига
Терёхин предположил, с каким счётом закончится матч «Ростов» - «Динамо»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал фаворита матча «Урал» — «Локомотив»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Промес забил быстрый гол в ворота «Сочи»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Лещенко — о матче «Ростов» - «Динамо»: Завтра станет понятно, кто претендует на 3-е место
13:57 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал лучшего нападающего России
13:57 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Сочи» Джорджевич прокомментировал отсутствие Гаранина
13:53 · Россия. Премьер-лига
Рубашко: «Гаранину пока нездоровится»
13:49 · Россия. Премьер-лига
«Сампдория» высказалась о трансфере Дивеева
13:47 · Россия. Премьер-лига
В «Торино» сообщили, что Дивеев им неинтересен
13:41 · Россия. Первая лига
Бакаев: «Никто не говорил, что в Первой лиге будет легко. Наоборот, очень тяжело»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Не смейтесь над Гогниевым»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 3
13:14 · Россия. Премьер-лига
Гаранин отсутствует в заявке на игру со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем