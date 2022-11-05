Нападающий «Сочи» Джорджевич прокомментировал отсутствие Гаранина

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич в преддверии матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» высказался об отсутствии наставника команды Вадима Гаранина.

Ранее сообщалось, что 51-летний специалист покинул клуб.

«Есть ли какие-то новости по Гаранину? Нет. Объявляли ли нам что-то? А что, должны были? Тренировки проводил тренер», — приводит слова Джорджевича «Чемпионат».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 14:00 по московскому времени. На данный момент «южане» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «красно-белых» на 11 очков.