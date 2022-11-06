Макарчук: «Гаранин уехал на учёбу — получать лицензию»

Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук высказался об отсутствии наставника команды Вадима Гаранина на матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 51-летний специалист был отправлен в отставку. Макарчук признался, что слышал лишь о том, что Гаранин отправился на учёбу для получения тренерской лицензии.

«Как я слышал, он уехал на учёбу — получать лицензию. От кого это слышал? Просто в команде услышал», — цитирует Макарчука «Спорт-Экспресс».

Напомним, Гаранин возглавил «Сочи» минувшим летом, сменив на этом посту Владимира Федотова. На данный момент «южане» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 16 туров. Свой следующий матч сочинцы проведут 13 ноября против «Химок». Начало — в 16:30 по московскому времени.