Соболев рассказал, что хотел бы позаимствовать в Холанна

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на сравнения с игроком «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

По мнению 25-летнего россиянина, сравнивать его с норвежским бомбардиром невозможно из-за большой разницы в классе.

«Мы с Холанном не похожи. Он очень быстрый. Он играет в «Манчестер Сити». Он забивает по два-три гола. Это всё несравнимо. Что позаимствовал бы у него? Скорость, 100%», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Соболев провёл в составе «Спартака» 18 матчей, забив в них девять голов и отдав шесть результативных передач. На счету 22-летнего Холанна 22 мяча и три ассиста в 16 встречах в футболке «горожан».