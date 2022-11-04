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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев рассказал, что хотел бы позаимствовать в Холанна

04 Ноября 2022 • 09:39 Комментировать (2)
Сочи
...
Спартак Москва
1 3.25 X 3.80 2 2.07
05.11 14:00

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на сравнения с игроком «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

По мнению 25-летнего россиянина, сравнивать его с норвежским бомбардиром невозможно из-за большой разницы в классе.

«Мы с Холанном не похожи. Он очень быстрый. Он играет в «Манчестер Сити». Он забивает по два-три гола. Это всё несравнимо. Что позаимствовал бы у него? Скорость, 100%», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Соболев провёл в составе «Спартака» 18 матчей, забив в них девять голов и отдав шесть результативных передач. На счету 22-летнего Холанна 22 мяча и три ассиста в 16 встречах в футболке «горожан».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манчестер Сити Александр Соболев Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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Прям щас
04 Ноября 2022 в 09:45
берешь Холанна и заимствуешь в него сколько влезет
Прям щас
04 Ноября 2022 в 09:48
не "в" а "у"! па русски пеши тут гг
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