Агент: «Денисов заслужил внимание главного тренера национальной команды»

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, высказался о попадании своего клиента в расширенный состав сборной России.

По мнению агента, Денисов своей игрой заслужил попасть в расширенный список национальной команды.

«Неизвестно, поедет он на сборы или нет. Но то что Валерий Георгиевич обратил внимание на Денисова — это очень хорошо! Даниил положительно воспринял это, но не летает в облаках. Когда на молодых футболистов обращает внимание тренер сборной, это подчёркивает, что парень движется в правильном направлении», — приводит слова Маньякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что свой последний на сегодняшний день матч наша национальная команда провела 24 сентября, когда в товарищеской встрече обыграла сборную Кыргызстана (2:1).

В текущем сезоне 20-летний Денисов провёл в составе «красно-белых» 20 матчей, отметившись в них одним забитым голом и тремя результативными передачами.