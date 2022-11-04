Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Денисов заслужил внимание главного тренера национальной команды»

04 Ноября 2022 • 14:56 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 3.35 X 3.85 2 2.05
Через 21 ч. 6 мин.

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, высказался о попадании своего клиента в расширенный состав сборной России.

По мнению агента, Денисов своей игрой заслужил попасть в расширенный список национальной команды.  

«Неизвестно, поедет он на сборы или нет. Но то что Валерий Георгиевич обратил внимание на Денисова — это очень хорошо! Даниил положительно воспринял это, но не летает в облаках. Когда на молодых футболистов обращает внимание тренер сборной, это подчёркивает, что парень движется в правильном направлении», — приводит слова Маньякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что свой последний на сегодняшний день матч наша национальная команда провела 24 сентября, когда в товарищеской встрече обыграла сборную Кыргызстана (2:1).

В текущем сезоне 20-летний Денисов провёл в составе «красно-белых» 20 матчей, отметившись в них одним забитым голом и тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Даниил Денисов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.22 в 19:00
Химки Химки
Оренбург Оренбург
3.45 3.55 2.13
Видео
05.11.22 в 14:00
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
3.05 3.75 2.25
Видео
05.11.22 в 16:30
Факел Факел
Краснодар Краснодар
2.85 3.35 2.55
Видео
05.11.22 в 16:30
Зенит Зенит
Ахмат Ахмат
1.25 6.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
16:51 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Комппер по-прежнему в Москве»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов считает, что РПЛ нужно продолжать во время чемпионата мира – 2022
16:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Гаджимурадова не исключил возможный переход игрока в «Спартак»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки»
16:23 · Россия. Первая лига
Агент: Дюпин сосредоточен на возвращении в РПЛ с «Рубином»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Мостового не удивило большое представительство игроков «Спартака» в расширенном списке сборной России
16:11 · Россия. Премьер-лига
Зобнин — о работе с Абаскалем: «Он комбинирует кнут и пряник»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «В Санкт-Петербурге «Ахмату» будет очень тяжело»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Щетинин рассказал, почему «Ростов» играет лучше во втором тайме
15:52 · Россия. Премьер-лига
Щетинин: У «Ростова» есть шанс оказаться в тройке
15:39 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов рассказал о советах Федотова по поводу плохой реализации
15:36 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Матчи «Спартака» с ЦСКА всегда стояли особняком»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Колыванов — о матче «Ростов» - «Динамо»: «Было бы интересно, если бы сыграли 3:3»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что Хайкин может перейти в топовый европейский клуб
15:13 · Молодёжное первенство
​Дерби «Краснодар» - «Кубань» установило рекорд посещаемости в МФЛ
Все новости
Рекомендуем