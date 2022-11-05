Титов считает, что Соболев сможет забить «Сочи»

Второй круг российского чемпионата для московского «Спартака» начнется с матча с «Сочи» - серебряным призером прошлогоднего чемпионата. Бывший футболист московского клуба Егор Титов поделился своим мнением о предстоящем матче. Он выразил уверенность в том, что нападающему московского клуба Александру Соболеву удастся забить в предстоящем матче.

- «Спартак» закончил первый круг на втором месте, сейчас главное – не сбавлять. Нужно одержать победы в оставшихся матчах этой осени в РПЛ, чтобы отставание от «Зенита» не увеличилось. Думаю, спартаковцы обязательно забьют в Сочи, скорее всего, не раз. И один из голов будет на счету Соболева, - цитирует Титова «Рейтинг Букмекеров».

Матч между «Сочи» и «Спартаком» в рамках шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги начнется в 14 часов по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.