Зиньковский: «В «Спартаке» ко мне подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны?»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о поддержке, которую он получает от болельщиков московского клуба.

«В чём секрет, что трибуны скандируют моё имя? В «Спартаке» ко мне подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны? Или что ты с ними сделал?» (смеётся). Тот же Ребров говорит, что в его время ему так не кричали», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

26-летний футболист поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что ему очень приятно видеть к себе такое отношение.

Напомним, Зиньковский перешёл в «Спартак» минувшим летом из «Крыльев Советов». В составе «красно-белых» полузащитник успел провести 15 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Свой следующий матч москвичи проведут сегодня, 5 ноября, против «Сочи». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.