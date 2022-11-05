Червиченко заявил, что у «Спартака» начался кризис

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у «красно-белых» наступил спад.

Червиченко сказал «Чемпионату», что не считает сенсационным результат матча «Сочи» - «Спартак» (1:1), ведь прошлая игра москвичей с «Торпедо» настораживала. Невозможно провести чемпионат на одном уровне, когда-то случаются провалы, а потом идет взлет, у «красно-белых» сейчас начало кризиса, но ничего страшного в этом нет, добавил эксперт.

После 16 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 зачетных балла. Стоит отметить, что подопечные Гильермо Абаскаля не проигрывают уже на протяжении десяти матчей во всех турнирах.