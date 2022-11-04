Агент: Весной Зорин станет основным игроком «Спартака»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, поделился мнением о перспективах игрока.

«Я благодарен руководителям «Спартака» и в частности Гильермо Абаскалю за то, что он дает шанс молодым ребятам, которые выделяются. Прогресс Даниила — огромная заслуга тренера и его самого», — приводит слова Маньякова «Спорт-Экспресс».

По мнению агента, после зимних сборов Зорин станет игроком стартового состава «красно-белых».

В текущем сезоне 18-летний хавбек принял участие в трех матчах за основную команду, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.