Чистяков не удалил Соболева за удар локтем Юсупова

В матче 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак», который проходит в данную минуту, главный арбитр встречи Артём Чистяков не стал показывать вторую жёлтую карточку нападающему «красно-белых» Александру Соболеву за фол против полузащитника хозяев Артура Юсупова.

На 24-й минуте встречи Соболев попал локтем в лицо Юсупову, однако Чистяков не стал наказывать форварда вторым предупреждением, которое привело бы к удалению. Отметим, что судья не стал обращаться к ВАР, поскольку система видеопросмотров не может вмешиваться в тех случаях, когда вопрос касается жёлтой карточки.

К концу первого тайма счёт равный — 1:1. В составе гостей забитым голом отметился Куинси Промес, а за «Сочи» отличился Кирилл Заика.