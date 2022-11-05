Мелкадзе: Хотелось забить «Спартаку»

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался после матча со «Спартаком» (1:1) в рамках 16-го тура РПЛ.

«Если судить по последним играм, то нас можно поздравить с этим результатом. «Сочи» был ближе к победе, чем «Спартак», — передает слова Мелкадзе «Чемпионат».

Футболист заявил, что устал от вопросов по поводу особенного настроя на игру со «Спартаком», отметив, что настрой действительно не такой как обычно, хотелось забить.

После 16 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка. В предстоящем матче южане встретятся с «Химками».