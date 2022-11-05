«Спартак» назвал стартовый состав на матч с «Сочи»

В рамках 16-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на выезде встретится с «Сочи». Главный тренер «народной команды» Гильермо Абаскаль представил стартовый состав команды на предстоящий матч.

С первых минут за «красно-белых» сыграют: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.

В стартовый состав «Сочи» попали следующие игроки: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Шипунов, Жоаозиньо, Мелкадзе.

Поединок состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.