Соболев называл самый важный гол в своей карьере

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о самом важном голе в своей карьере.

25-летний форвард считает, что именно мяч, забитый в финальной игре Кубка страны сезона 2021/2022 против «Динамо» (2:1), является для него самым значимым.

«Гол в финале Кубка — самый важный в карьере. Мы выиграли трофей. После матча мы не спали. Это был взрыв эмоций. Момент с пением: «Знаешь ли ты» войдёт в топ три момента в жизни», — цитирует Соболева «Чемпионат».

Напомним, что эта победа в Кубке стала первой для «Спартака» с 2003 года. В прошедшем розыгрыше турнира Соболев провёл в общей сложности три матча, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.