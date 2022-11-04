Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о матчах, которые ему хочется забыть.

28-летний футболист выделил неудачные игры против «Ливерпуля» и санкт-петербургского «Зенита».

«Это крупное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Выездные матчи в Петербурге всегда очень тяжело даются — недавно было крупное поражение от «Зенита». Но в футбольной жизни такое бывает», — сказал Зобнин в видео на YouTube-канале «Спартака».

В нынешнем сезоне Зобнин провёл за «Спартак» 20 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Цвета московского клуба хавбек защищает с лета 2016 года.