Джорджевич — о матче со «Спартаком»: «Наконец получилась хорошая игра»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич высказался после матча 16-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).

«Не хочу комментировать матч, поскольку я не играл. Но могу сказать одно: наконец получилась хорошая игра», — приводит слова нападающего «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний Джорджевич принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного действия.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка после 16 туров. В следующем матче южане сыграют с «Химками», встреча состоится 13 ноября.