Рубашко: «Гаранину пока нездоровится»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал отсутствие старшего тренера команды Вадима Гаранина в заявке на матч 16 тура чемпионата России против московского «Спартака».

«Гаранину пока нездоровится. Почему «пока»? Выздоровеет», - цитирует Гаранина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что Гаранин покинул расположение клуба.

Южный коллектив за 15 сыгранных поединков сумел набрать 21 балл, что позволило занять девятое место в турнирной таблице РПЛ. В последних пяти противостояниях «Сочи» сумел выиграть лишь однажды.

Встреча «Сочи» - «Спартак» пройдёт пятого октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. За прямой трансляцией матча можно следить на нашем сайте.