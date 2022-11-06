Макарчук: «Спартак» ничем не удивил»

Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

26-летний футболист считает, что игра с «красно-белыми» стала лучшей для сочинцев за последнее время. По мнению Макарчука, встреча проходила в равном ключе, по итогам которой победить могла любая из команд.

«Мы играли хорошо. Можно выделить настрой команды, все боролись до последнего. Как «Спартак», так и мы могли выиграть. Не было такого, что у нас был бешеный перевес.

Удивил ли чем-то «Спартак»? Не удивили сегодня, мы их разбирали на недельном цикле и до этого смотрели», — цитирует Макарчука «Спорт-Экспресс».

После этой ничьи сочинцы смогли набрать 22 очка и сравняться в турнирной таблице с «Оренбургом», который сейчас занимает восьмое место. В следующем туре «южане» 13 ноября встретятся с «Химками». Игра начнётся в 16:30 по московскому времени.