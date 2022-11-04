Шишкин рассказал, что является залогом успеха «Спартака» в нынешнем сезоне

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался об уходе из московского клуба экс-президента «красно-белых» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

Напомним, Федун покинул свой пост в августе нынешнего года. «Спартаком» бизнесмен руководил с 2004 года.

По мнению Шишкина, после ухода Федуна и Салиховой в московском клубе стало спокойнее, что и является залогом успеха «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«Во время правления Федуна были какие-то скандалы. Жизнь кипела вокруг «Спартака». Понятно, что ещё прошло слишком мало времени и такие вещи нужно смотреть на дистанции, но сейчас мы видим, что никаких вмешательств в работу клуба нет. Тренер спокойно тренирует, игроки делают своё дело», — цитирует Шишкина Metaratings.

После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 5 ноября, против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.