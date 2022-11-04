Шишкин рассказал, что является залогом успеха «Спартака» в нынешнем сезоне

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался об уходе из московского клуба экс-президента «красно-белых» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.
Напомним, Федун покинул свой пост в августе нынешнего года. «Спартаком» бизнесмен руководил с 2004 года.
По мнению Шишкина, после ухода Федуна и Салиховой в московском клубе стало спокойнее, что и является залогом успеха «красно-белых» в нынешнем сезоне.
«Во время правления Федуна были какие-то скандалы. Жизнь кипела вокруг «Спартака». Понятно, что ещё прошло слишком мало времени и такие вещи нужно смотреть на дистанции, но сейчас мы видим, что никаких вмешательств в работу клуба нет. Тренер спокойно тренирует, игроки делают своё дело», — цитирует Шишкина Metaratings.
После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 5 ноября, против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.
ТИТОВ
«Однозначно, с Федуном будет связана история «Спартака»!, он внес большой вклад в клуб, 20 лет - получается, 1/4 своей жизни в среднем, - сказал Титов. - У меня нет никаких сомнений, что его будут помнить. Каждый по-своему, но у меня только слова благодарности.»
ТИХОНОВ
«Леониду Арнольдовичу надо сказать огромное спасибо за нелёгкий труд. Сколько он вложил средств в «Спартак»! Строительство стадиона, развитие академии – всё это он сделал. Федун потратил много лет и сил на клуб, поэтому заслуживает большого уважения.
Если говорить о человеке, который сделал многое для «Спартака», то можно сказать только спасибо»
ВАНОЛИ
«Огромная благодарность мистеру Федуну за веру в меня. Очень грустно, что пришлось принять выстраданное решение, не зависевшее от спортивных результатов, и сейчас я не работаю в «Спартаке».
ЗОБНИН
«Могу сказать только слова благодарности Леониду Арнольдовичу. Огромное спасибо ему за то, что пригласил меня в «Спартак». Он всегда был рядом с командой, приезжал на сборы, посещал матчи, знал обо всех проблемах и готов был помочь. Будем искренне по нему скучать.»
СОБОЛЕВ
«Я лично написал Федуну и поблагодарил его за все. Самое яркое воспоминание о Федуне? Он всегда был с командой и в горе, и в радости»
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