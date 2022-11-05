Жоаозиньо: «К судейству никаких претензий нет»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Спартак» (1:1) Жоаозиньо поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
- Сегодня были изменения, мы старались очень хорошо, команда билась с начала и до конца, ребята молодцы.
- Сегодня на вас была роль лидера в отсутствие Кристиана Нобоа?
- Вся команда лидер, были моменты, когда я больше получал шансов, как сегодня.
- Можете вспомнить ту атаку, которая привела к голу Кирилла Заики?
- Артур меня видит, я видел, что Кирилл меня тоже. Я подавал, увидев, что он один. Прошла эта передача.
- К судейству у вас есть какие-то претензии?
- Нет, к судейству никаких претензий нет.
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