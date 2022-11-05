Жоаозиньо: «К судейству никаких претензий нет»

Лучший футболист матча «Сочи» - «Спартак» (1:1) Жоаозиньо поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня были изменения, мы старались очень хорошо, команда билась с начала и до конца, ребята молодцы.

- Сегодня на вас была роль лидера в отсутствие Кристиана Нобоа?

- Вся команда лидер, были моменты, когда я больше получал шансов, как сегодня.

- Можете вспомнить ту атаку, которая привела к голу Кирилла Заики?

- Артур меня видит, я видел, что Кирилл меня тоже. Я подавал, увидев, что он один. Прошла эта передача.

- К судейству у вас есть какие-то претензии?

- Нет, к судейству никаких претензий нет.