Кечинов: В Сочи игры всегда сложно для «Спартака» проходят

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «красно-белыми».

«Если будет какой-то недонастрой, если спартаковцы подумают, что они могут легко обыграть «Сочи», это будет ошибкой. Если же этого не произойдет, думаю, «Спартак» победит», — цитирует слова Кечинова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в Сочи «Спартаку» всегда было сложно играть, но сейчас «красно-белые» уже стали другими, теперь это команда, которая имеет поставленную игру.

Завтра, 5 ноября, «Сочи» примет на своем поле «Спартак», начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.