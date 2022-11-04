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Кечинов: В Сочи игры всегда сложно для «Спартака» проходят

04 Ноября 2022 • 17:59 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 3.35 X 3.85 2 2.05
Через 18 ч. 17 мин.

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «красно-белыми».

«Если будет какой-то недонастрой, если спартаковцы подумают, что они могут легко обыграть «Сочи», это будет ошибкой. Если же этого не произойдет, думаю, «Спартак» победит», — цитирует слова Кечинова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в Сочи «Спартаку» всегда было сложно играть, но сейчас «красно-белые» уже стали другими, теперь это команда, которая имеет поставленную игру.

Завтра, 5 ноября, «Сочи» примет на своем поле «Спартак», начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Сочи
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СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
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