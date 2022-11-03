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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: Главным претендентом на место Гаранина является Николич

03 Ноября 2022 • 05:25 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
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05.11 14:00

«Сочи» может остаться без главного тренера, в печати уже вовсю обсуждают возможный сценарий увольнения нынешнего наставника, Вадима Гаранина. Пока что руководство клуба опровергает слухи о расставании с Гараниным, но дыма без огня, как известно, не бывает.

Как уточняет «РБ Спорт», главным претендентом на место Гаранина является сербский специалист Марко Николич, но, как сообщали наши источники, ими также являются Игорь Черевченко и Александр Кержаков.

Сейчас «Сочи», в прошлом году взявший серебряные медали, идет лишь на девятом месте в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Вадим Гаранин Марко Николич
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