Зобнин — о работе с Абаскалем: «Он комбинирует кнут и пряник»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о работе с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Абаскаль учит «методом пряника», а не «методом кнута»? Не совсем так. Он комбинирует кнут и пряник», — заявил Зобнин на официальном YouTube-канале столичного клуба.

Футболист рассказал, что после игры с «Химками» Абаскаль провел очень долгий разбор встречи, теория длилась примерно час, и по каким-то эпизодам тренер использовал кнут.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал две голевые передачи.