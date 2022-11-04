Агент Гаджимурадова не исключил возможный переход игрока в «Спартак»

Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы нападающего «Урала» Рамазана Гаджимурадова, поделился информацией о будущем игрока.

«Возможны разные варианты развития событий, но конкретики пока нет. В летнее трансферное окно был «Спартак», возможно, к нему вернемся. Или «Спартак» вернется к нам», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В этом сезоне 24-летний футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

«Урал» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея 17 набранных очков после 15 туров.