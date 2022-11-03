Мозес рассказал, когда сможет вернуться на поле

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, в данный момент восстанавливающийся от травмы, рассказал, когда ему удастся вернуться на поле.

Напомним, 31-летний нигериец получил повреждение ахилла в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Ранее сообщалось, на восстановление Мозесу потребуется около шести месяцев.

«Восстановление проходит очень хорошо, я доволен. Всё идет, как надо, нужно просто продолжать трудиться. Надеюсь, что смогу начать работать с командой на зимних сборах в Дубае», — рассказал Мозес в интервью YouTube-каналу «Спартака».

В нынешнем сезоне полузащитник успел провести в составе «красно-белых» четыре матча, забив в них два мяча. После 15 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.