Глушаков: «Каррера постоянно теряется в мыслях»

Бывший капитан столичного «Спартака» Денис Глушаков высказался о конфликте с экс-наставником «красно-белых» Массимо Карреры.

«Это старая история. Мне вообще все равно. Он постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», то на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить?», – заявил хавбек подмосковных «Химок» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что недавно итальянский специалист рассказал, что не жалеет о том, что не пригласил Дениса на ужин. Футболист также отметил, что он не тот человек, который будет на подобное обижаться.

В конце карьеры Массимо в московском клубе у тренера случился конфликт с лидерами раздевалки «красно-белых», включая Глушакова.

