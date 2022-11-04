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Глушаков: «Каррера постоянно теряется в мыслях»

04 Ноября 2022 • 23:11 Комментировать
Сочи
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Спартак Москва
1 3.35 X 3.85 2 2.05
Через 13 ч. 17 мин.

Бывший капитан столичного «Спартака» Денис Глушаков высказался о конфликте с экс-наставником «красно-белых» Массимо Карреры.

«Это старая история. Мне вообще все равно. Он постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», то на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить?», – заявил хавбек подмосковных «Химок» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что недавно итальянский специалист рассказал, что не жалеет о том, что не пригласил Дениса на ужин. Футболист также отметил, что он не тот человек, который будет на подобное обижаться.

В конце карьеры Массимо в московском клубе у тренера случился конфликт с лидерами раздевалки «красно-белых», включая Глушакова.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Массимо Каррера
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