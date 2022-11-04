По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», представители защитника «Спартака» Айртона предложили его услуги нескольким клубам из чемпионата Португалии.

Договорённость о контракте с «Фламенго», где футболист находится сейчас на правах аренды имеется, но бразильцы не желают выплачивать 9 миллионов, которые требует «Спартак» и предлагают 6 миллионов. При этом, на данный момент о приостановке контракта со «Спартаком» речи не идёт, стороны хотят заключить полноценную сделку. Такая неопределённость и побудила агентов искать дополнительные варианты, как в Бразилии, так и за её пределами. Пару лет назад Айртон находился в сфере интересов «Порту», но тогда до конкретного предложения дело не дошло.

Напомним, Айртон перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Флуминенсе». В составе «красно-белых» защитник провёл в общей сложности 108 матчей, забив в них четыре гола, а также отдав 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 5 миллионов евро.