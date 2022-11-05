Радченко: «Спартак» стал для меня открытием сезона»

Бывший форвард сборных СССР и России Дмитрий Радченко поделился своими эмоциями от выступления в нынешнем сезоне московского «Спартака».

«Спартак» стал для меня открытием сезона. Никто не ожидал, что придёт такой молодой тренер и за короткий период времени перестроит игру, сплотит команду, будет играть в интересный футбол», - приводит слова Радченко «Матч ТВ».

Специалист отметил, что глобальных перестроений в команде наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не произвёл, однако испанец сумел должным образом наладить взаимоотношения между футболистами и тренерским штабом.