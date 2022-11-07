Радченко: «У «Спартака» высокие шансы на серебро»

Бывший игрок столичного «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о перспективах «красно-белых» в текущей кампании РПЛ.

«У «Спартака» высокие шансы на серебро. Он и по составу выглядит предпочтительнее, и по качеству игры. ЕщЁ бы в стабильности прибавить — тогда команде цены не будет», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 16 матчей в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги на счету подопечных Гильермо Абаскаля 33 балла и второе место. Отставание от лидирующего в чемпионате «Зенита» составляет шесть очков. Отметим, что до конца первой части сезона остался лишь один поединок в рамках РПЛ.

