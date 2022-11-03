​Канчельскис: «После ухода Федуна «Спартак» преобразился»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о «Спартаке». После первого круга команда Гильермо Абаскаля располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с отставанием от «Зенита» в семь очков.

«После ухода Федуна «Спартак» преобразился. Вокруг клуба стало меньше скандалов и бессмысленной болтовни. Не знаю, насколько можно связывать этот факт с уходом Федуна, но в «Спартаке» стало спокойнее что ли. И на футбольном поле сразу результат пошёл», - поделился своим мнением Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Леонид Федун в августе продал все свои акции «Спартака» компании «Лукойл». Федун управлял московским клубом на протяжении восемнадцати лет.

В настоящий момент «Спартак» готовится к гостевому матчу против «Сочи» в рамках 16-го тура чемпионата России. Команды выяснят отношения на футбольном поле в ближайшую субботу, 5 ноября.