Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис: «После ухода Федуна «Спартак» преобразился»

03 Ноября 2022 • 15:40 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 3.25 X 3.80 2 2.07
05.11 14:00

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о «Спартаке». После первого круга команда Гильермо Абаскаля располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с отставанием от «Зенита» в семь очков.

«После ухода Федуна «Спартак» преобразился. Вокруг клуба стало меньше скандалов и бессмысленной болтовни. Не знаю, насколько можно связывать этот факт с уходом Федуна, но в «Спартаке» стало спокойнее что ли. И на футбольном поле сразу результат пошёл», - поделился своим мнением Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Леонид Федун в августе продал все свои акции «Спартака» компании «Лукойл». Федун управлял московским клубом на протяжении восемнадцати лет.

В настоящий момент «Спартак» готовится к гостевому матчу против «Сочи» в рамках 16-го тура чемпионата России. Команды выяснят отношения на футбольном поле в ближайшую субботу, 5 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
16:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о «Химках»: «Это какой-то театр абсурда»
16:37 · Россия. Первая лига
​Евсеев дисквалифицирован
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Соболеву подарили именной бомбер как лучшему игроку месяца в РПЛ фото
16:21 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Семёнов — о Гогниеве: «За две жёлтые такой дисквалификации быть не может»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Малафеев считает, что Лунёв не вернётся в «Зенит» 1
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Глава КДК прокомментировал наказание Гогниева
15:52 · Россия. Премьер-лига
Чаушич: «Тяжело в России создать команду, которая была бы лучше «Зенита»
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «После ухода Федуна «Спартак» преобразился»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отреагировал на дисквалификацию Гогниева
15:27 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Федотов назвал худших судей первого круга РПЛ
15:09 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК объяснила, почему арбитр Любимов не ошибался в дерби «Локомотив» - ЦСКА 1
14:58 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Я не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» начал терять очки»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Педро Габриэл может помочь «Локомотиву» выбраться из этой сложной ситуации»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Гогниева дисквалифицировали на три матча
14:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не считает Шалимова лучшим россиянином в Европе
Все новости
Рекомендуем