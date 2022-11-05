Абаскаль — о замене Соболева: «Кое-что не работало»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о замене нападающего Александра Соболева в матче против «Сочи».

«Любая замена обусловлена тем, чтобы освежить игру. Кое‑что не работало. Также большим фактором была желтая карточка Соболева», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Московский «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Сочи» в игре 16-го тура Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 1:1.