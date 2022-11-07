Шишкин – об игре с «Сочи»: «На мой взгляд, это был худший матч «Спартака» в этом сезоне»

Двукратный серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал выступление своей бывшей команды в матче против «Сочи» (1:1).

Одной из причин не слишком удачной игры «красно-белых» в этом гостевом матче Шишкин назвал поле стадиона «Фишт». Из-за того, что в Сочи «трава дробит» «Спартак» не смог демонстрировать успешную игру низом, что не позволило гостям доминировать.

«Доминировать на таком поле тяжело, можно было поменять схему и просто грузить в штрафную. На мой взгляд, это был худший матч «Спартака» в этом сезоне», - приводит слова Шишкина «Матч Премьер».