Агент Дркушича: «Ваня сказал мне, что в «Сочи» что-то происходит»

Младен Ратковица, представитель защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о взаимоотношениях игрока с тренером Вадимом Гараниным.

«Я не знаю, состоялась ли официально отставка Гаранина или нет. Ваня сказал мне, что в клубе что-то происходит, ситуация меняется. У него сложились отличные отношения с Гараниным, у них никогда не было никаких проблем», – заявил агент словенца в интервью «РБ Спорт».

По его словам, футболист готов работать с любым специалистом. Ратковица также отметил, что Дркушич надеялся попасть в заявку сборной на ноябрьские игры, однако вызов не получил.

Напомним, что защитник выступает за «Сочи» в января 2022 года. Его текущая команда идёт на девятой строчке в таблице Российской премьер-лиги.