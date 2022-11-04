Мостового не удивило большое представительство игроков «Спартака» в расширенном списке сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал попадание сразу восьми игроков московского клуба в расширенный состав сборной России.

Мостового не удивил тот факт, что тренерский штаб национальной команды решил отдать предпочтение «красно-белым», а не футболистам «Зенита», в чьём составе основную роль играют иностранцы.

«В «Зените» большую часть в основном составе выходят иностранцы, а в «Спартаке» — российские футболисты, кроме двух-трёх. Удивления нет. Если бы все эти иностранцы играли в «Спартаке», то русские бы сидели. Единственное, что меня удивляет — это расширенный список. Мне вчера сказали, что там более 30 человек. Это куда? Зачем? Почему?» — цитирует Мостового «Спорт День за Днём».

Напомним, что 17 ноября сборная России проведёт товарищескую встречу с Таджикистаном. Игра состоится в Душанбе.