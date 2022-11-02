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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли рассказал, как принял решение об уходе из «Спартака»

02 Ноября 2022 • 13:22 Комментировать
Сочи
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Спартак Москва
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05.11 14:00

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил своё решение покинуть московский клуб в июне нынешнего года.

Напомним, итальянский специалист возглавил «красно-белых» в декабре 2021 года, но пикнул «Спартак» сразу же после победы в Кубке страны. Ранее Зарема Салихова, супруга экс-президента клуба Леонида Федуна, рассказала, что Ваноли ушёл по семейным причинам.

По словам Ваноли, изначально он не планировал покидать «Спартак», но разговор с Федуном вынудил его изменить решение.

«Хотел подождать два-три дня, а потом поговорить с мистером Федуном. После этого разговора и было принято, я бы сказал, страдальческое решение. Но в этот исторический момент оно стало правильным выбором.

Все тогда проходили через сложный момент, и услышанное заставило меня задуматься. Я должен был поменять своё решение на 180 градусов. Семья для меня играет большую роль», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне «Спартаком» руководит испанский тренер Гильермо Абаскаль, вместе с которым «красно-белые» идут на втором месте турнирной таблицы текущего розыгрыша РПЛ после первого круга. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Паоло Ваноли
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