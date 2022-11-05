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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гол Промеса помог «Спартаку» впервые не проиграть на «Фиште»: «Красно-белые» снова напоролись на свой «любимый» «Сочи»

05 Ноября 2022 • 15:53 Комментировать (7)
Сочи
1:1
Спартак Москва
окончен

Программа выходных в 16-м туре чемпионата России открывалась весьма любопытным матчем «Сочи» – «Спартак».

Протокол игры  
Сочи1:1Спартак Москва
  7'Промес Куинси (0:1)
(1:1) Заика Кирилл44'  
Заболотный НиколайМаргасов ТимофейМиладинович ИванТерехов СергейЗаика Кирилл 63' (Сиссако Мусса ( 63') Юсупов АртурЦаллагов ИбрагимМакарчук АртёмРамос Дос Сантос Жоао Натаилтон 81' (Кравцов Кирилл ( 81') Мелкадзе ГеоргийШипунов Тимофей 41' (Сарвели Владислав ( 41')
Запасные: Джанаев СосланБурмистров НикитаМещанинов АртёмМартовой ДаниилУшатов КириллБатырев АмирАдамов Денис
Селихов АлександрДенисов Даниил 88' (Классен Леон ( 88') Маслов ПавелДжикия ГеоргийХлусевич Даниил  37'Пруцев ДанилИгнатов Михаил 73' (Мелёшин Павел ( 73') Зобнин РоманПромес КуинсиСоболев Александр Сергеевич  10' 58' (Литвинов Руслан ( 58') Николсон Шамар 73' (Зиньковский Антон ( 73')
Запасные: Зорин ДаниилШитов АнтонРыбус МацейМаксименко АлександрРассказов НиколайМевля МихаЧернов Никита
05 ноября. Стадион "Фишт" (Сочи).

«Сочи» с момента своего выхода в Премьер-лигу в 2019 году понравилось ставить палки в колёса московского «Спартака». То черноморцы упрутся и пропустят только в добавленное время, то скандально сравняют счёт в концовке с очень спорного пенальти и спровоцируют Леонида Федуна заявить о снятии «Спартака» с чемпионата, то обыграют «красно-белых» с разницей в один мяч, а то и вовсе разгромят их 3:0. Это проклятие было снято спартаковцами в августе нынешнего года, когда они сами выиграли дома у «Сочи» со счётом 3:0.

С другой стороны, именно на «Фиште» «красно-белые» до отчётного матча обязательно проигрывали «барсам» с сухим счётом – 0:1, 0:1 и 0:3. Правда, на сей раз были весомые основания ожидать другого результата. «Спартак» заискрил в атаке и набрал довольно приличный ход, тогда как «Сочи», наоборот, разбалансировался и стал проводить один неудачный матч за другим. Спартаковцы в последнее могли похвастать разгромом «Химок» 5:0, тогда как сочинцы получали от «Зенита» 0:7.

Из-за этого «барсы» доигрались до, скажем так, скрытой отставки скрытого главного тренера. Вадим Гаранин, по словам гендиректора клуба Дмитрия Рубашко, не попал в заявку на матч со «Спартаком» по причине проблем со здоровьем. Только вот за два-три дня до игры разные СМИ раструбили информацию о том, что Гаранин уволен с поста старшего тренера, и до зимней паузы исполнять обязанности главного тренера будет Александр Точилин, который как раз и является главным тренером номинально.

В прошлом сезоне «Сочи» смотрелся сильнее «Спартака», и в турнирной таблице их разделила большая дистанция. Но сейчас обратная ситуация. Без Владимира Федотова черноморцы утратили стабильность, а когда на поле нет Нобоа, это для них ещё хуже. В матче с «Уралом» Кристиан получил травму и со «Спартаком» не играл. А «красно-белые» не стали тянуть резину и открыли счёт уже на седьмой минуте. Денисов навесил с правого фланга к дальней штанге, и Промес головой поразил ближний угол, находясь по соседству с неуклюже пытавшимся ему помешать Маргасовым (0:1).

В основном игра в первом тайме проходила тихо. Было несколько офсайдов, удары Хлусевича с левого полуфланга слишком быстро блокировались – как и попытка Промеса, когда он обыгрался с тем же самым Хлусевичем. Сочинцы могли ставить эти блоки за счёт насыщения своей штрафной, но мешать спартаковцам доходить до этой штрафной за счёт скученности в центре поля они были не в состоянии.

Сами «красно-белые» играли с осознанием того, что они ведут в счёте, поэтому форсировать события они не собирались. Их могло бы подхлестнуть гипотетическое удаление Соболева, который в середине тайма избежал второй жёлтой карточки за удар локтем в лицо Юсупова в верховой борьбе. И к перерыву сочинцы взяли-таки своё, наконец конвертировав в гол свои фланговые доставки. Хозяева бились-бились в стенку и добились гола. Жоаозиньо прострелил слева, Селихов не достал до мяча, а Хлусевич слабо его выбил на ногу Заики. Тот сначала не переиграл Селихова, но на добивании, несмотря на большой отскок от себя же, сделал счёт 1:1.

Спартаковцы не сумели воспользоваться перерывом для обретения новых эмоций, а вот сочинцы, видимо, ощутили уверенность в своих силах. Возможно, им помог выход на замену Сарвели вместо Шипунова, состоявшийся ещё в первом тайме. Жоаозиньо реально угрожал чужим воротам на 52-й минуте – там справился Селихов. Игра наблюдалась равная, с периодическим возникновением у тех и у других вроде бы опасных моментов, ценность которых нивелировалась офсайдами.

«Спартак» не придумал, как в концовке взломать оборону не собиравшегося ему уступать соперника. Те, кто тешил себя надеждами, что «красно-белые» окажут конкуренцию «Зениту», остались разочарованными. Если «сине-бело-голубые» выиграют в скором матче у «Ахмата», то они увеличат свой отрыв от второго места с шести до девяти очков. «Спартак» может лишь локально констатировать, что он впервые на «Фиште» не проиграл и не ушёл с поля без забитого мяча. Напомним, раньше «красно-белые» терпели поражения на сочинском стадионе – дважды по 0:1 и один раз 0:3. Теперь вот 1:1.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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Роман Мамедов
05 Ноября 2022 в 16:33
Ай вперед Ахмато
ингерман
05 Ноября 2022 в 16:16
ай хрюнделя сыграли сёнь на максемуме и ушли от параженья.. для сбг нормуль резалтик.. )))
Роман Мамедов
05 Ноября 2022 в 16:32
Я на Ахмато сто рублей кинул на авось
redwhite1959
05 Ноября 2022 в 16:15
"Спартак" только первые 20 минут отыграл активно, затем сбавил "обороты" - стал играть неторопливо и академично - исчезли обостряющие вертикальные передачи из глубины, атаки стали преимущественно позиционными и пропала острота у ворот хозяев. Шамар и Соболев мячи практически перестали получать. За это и поплатились - гол "Сочи" получился нелогичным, но после него во втором тайме хозяева осмелели окончательно и раз за разом стали беспокоить Селихова. В своё время Каспаров сказал о шахматах: "Главное - инициатива!" Также и в футболе - упустил инициативу - сразу же возникают проблемы в игре. Чем объяснить перемены к худшему в игре "Спартака" с середины первого тайма - усталостью, тяжёлым полем, самоуверенностью? Пусть Абаскаль разбирается!
Diman777
05 Ноября 2022 в 16:09
Как обычно, после развижения булок перед немытими, вышли сегодня умирать всем автобусом)
Из вопросов к тренеру разве что почему Зиньковский на 20 мин выходит. Уж точно могло быть больше пользы чем от Игнатова.
Зимой надо состав усиливать, тогда будет веселее.
kostet
05 Ноября 2022 в 16:01
А судили бы честно, быдло уже бы в первом тайме из дельфинария матч досматривало.Хотя я слишком многого хочу, тянут тухлых,как могут.
Volk Odinochka
05 Ноября 2022 в 16:01
Очень слабая и скучная игра от Спартака. Результат по делу. А если учитывать что Соболева могли в середине первого тайма удалить, то может нам и повезло.
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