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Свинов признался, что хотел бы поработать с Абаскалем

04 Ноября 2022 • 13:11 Комментировать
Сочи
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Спартак Москва
1 3.25 X 3.80 2 2.07
Через 23 ч. 23 мин.

Вратарь «Спартака» Илья Свинов, выступающий за «Факел» на правах аренды, признался, что хотел бы поработать с нынешним наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

«Игра «Спартака» изменилась, они начали играть в «четвёрку». Да, мне хотелось бы поработать с Абаскалем. К тому же пацаны о нём очень хорошо отзываются. Так что было бы интересно», — цитирует Свинова «РБ Спорт».

Напомним, 33-летнийй Абаскаль возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. На данный момент «красно-белые» под руководством испанского специалиста занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 32 набранных очка после 15 матчей. В следующем туре команде Абаскаля будет противостоять «Сочи». Игра состоится завтра, 5 ноября, и начнётся она в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Илья Свинов Гильермо Абаскаль
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