Свинов признался, что хотел бы поработать с Абаскалем

Вратарь «Спартака» Илья Свинов, выступающий за «Факел» на правах аренды, признался, что хотел бы поработать с нынешним наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

«Игра «Спартака» изменилась, они начали играть в «четвёрку». Да, мне хотелось бы поработать с Абаскалем. К тому же пацаны о нём очень хорошо отзываются. Так что было бы интересно», — цитирует Свинова «РБ Спорт».

Напомним, 33-летнийй Абаскаль возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. На данный момент «красно-белые» под руководством испанского специалиста занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 32 набранных очка после 15 матчей. В следующем туре команде Абаскаля будет противостоять «Сочи». Игра состоится завтра, 5 ноября, и начнётся она в 14:00 по московскому времени.