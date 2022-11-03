Нападающий «Спартака» Александр Соболев признавался лучшим футболистом Российской премьер-лиги в сентябре. По этому случаю компания Winline подарила футболисту именной бомбер. На нём можно заметить нашивку с надписью «Игрок месяца».

Всего в чемпионате России сезона 2022/2023 Александр Соболев провёл 14 матчей, в которых забил семь голов.

«Спартак» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на семь зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги России «Спартак» проведёт 5 ноября – против «Сочи».