Каррера считает, что отсутствие Гаранина поможет «Спартаку» в игре против «Сочи»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с «Сочи».

По мнению итальянского специалиста, отсутствие наставника сочинцев Вадима Гаранина способно помочь «Спартаку» в предстоящем матче.

«Сочи — отличная команда, «Спартаку» будет нелегко в этом матче. Но у подопечных Абаскаля больше качества. Плюс отсутствие главного тренера «Сочи» Вадима Гаранина может помочь «красно-белым», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Гаранин был отправлен в отставку.

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября. Начало — в 14:00 по московскому времени.