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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев – о Европе: «Думал, что если «Ред Булл» что-то заковыряю, то, может, и появится вариантик»

04 Ноября 2022 • 21:20 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 3.35 X 3.85 2 2.05
Через 15 ч. 28 мин.

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился своими мыслями по поводу возможности попробовать себя в лучших европейских чемпионатах.

Футболист сказал, что понимание готовности к такому большому вызову, как выступление в лучших лигах Европы, придёт лишь по факту нахождения в них. Спортсмен признался, что у него возникали мысли об этом во время участия «красно-белых» в Лиге Европы, где он смог положить мяч в ворота соперника четыре раза в пяти встречах.

«Думал, что если «Ред Булл» что-то заковыряю, то, может, и появится вариантик. Что касается Турции, то это максимально спорный вариант. Если только ради еврокубков», - цитирует Соболева «Чемпионат».

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Спартак Москва Лига Европы Александр Соболев
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