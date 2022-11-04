Соболев – о Европе: «Думал, что если «Ред Булл» что-то заковыряю, то, может, и появится вариантик»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился своими мыслями по поводу возможности попробовать себя в лучших европейских чемпионатах.

Футболист сказал, что понимание готовности к такому большому вызову, как выступление в лучших лигах Европы, придёт лишь по факту нахождения в них. Спортсмен признался, что у него возникали мысли об этом во время участия «красно-белых» в Лиге Европы, где он смог положить мяч в ворота соперника четыре раза в пяти встречах.

«Думал, что если «Ред Булл» что-то заковыряю, то, может, и появится вариантик. Что касается Турции, то это максимально спорный вариант. Если только ради еврокубков», - цитирует Соболева «Чемпионат».