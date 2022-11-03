Орещук рассказал, в чём Пруцев лучше Умярова

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сравнил игру полузащитников «Спартака» Наиля Умярова и Данила Пруцева.

По мнению Орещука, Пруцев превосходит Умярова в смелости и нацеленности на атаку. Эксперт считает, что 22-летний хавбек действует гораздо активнее и острее своего одноклубника.

«В «Спартаке» на центральном полузащитнике заточена ключевая роль. Именно футболист этой позиции должен разгонять атаки «красно-белых». А Умяров постоянно осторожничает. Все пасы Наиля — либо назад, либо поперёк.

Пруцев и Умяров — небо и земля! Данил живее, выполняет всё на скорости, передачи от него идут только вперёд. Парень талантливый, по манере игры напоминает мне Шиманьски. Единственное, чего пока ему не хватает, — атлетизма», — цитирует Орещука «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Пруцев провёл в составе «Спартака» 18 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. На счету Умярова 15 встреч и ни одного результативного действия.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 5 ноября, когда в рамках 16-го тура РПЛ сыграют с «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.