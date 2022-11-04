Бояринцев: «Сочи» всё же грозный соперник для «Спартака»

Четырёхкратный серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал предстоящий выездной матч «красно-белых» против «Сочи».

Специалист считает, что будущий поединок не окажется для столичного коллектива лёгкой прогулкой, особенно учитывая те хорошие результаты, которые команда хозяев поля демонстрирует, играя в родных стенах. Несмотря на это, «Спартак» сейчас находится в хорошей форме и в случае тщательной подготовки к матчу способен рассчитывать на положительный результат.

«У «Сочи» сейчас сложный период - спад, но это бывает после резкого успеха в прошлом сезоне, когда они заняли призовое место. Несмотря на это, «Сочи» всё же грозный соперник для «Спартака», - цитирует Бояринцева «РБ Спорт».