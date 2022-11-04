Тихонов считает, что «Спартаку» будет тяжело в матче с «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался в преддверии матча «красно-белых» с «Сочи».

«Жду победы «Спартака» в матче с «Сочи», но будет тяжелая игра, потому что в последних пяти матчах сочинцы одержали лишь одну победу», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

«Сочи» примет на своем поле «Спартак» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги, встреча состоится завтра, 5 ноября, начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

«Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков, а южане идут на девятой строчке, имея в своем активе 21 балл.