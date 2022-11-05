Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче с «Сочи»

Известный в прошлом полузащитник Александр Мостовой, поигравший за сборную России и столичный «Спартак», поделился мнением о матче между «Сочи» и «красно-белыми» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«У «Спартака» хорошие шансы победить «Сочи». Все получается - игра идет. «Сочи» захочет преподнести сюрприз, но у «Спартака» шансы выше», - передает слова Мостового издание «Чемпионат».

Поединок состоится сегодня, 5 ноября, начало запланировано в 14:00 по московскому времени. На страницах Liveresult.ru пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния.

К этому матчу «Сочи» и «Спартак» подошли на девятом и втором местах соответственно.