Соболев: Федун постоянно на связи, он приходит в раздевалку

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента «красно-белых».

«Уход Федуна, пожалуй, главное потрясение для «Спартака» в XXI веке. Но мы не ощущаем, что он ушел, потому что он постоянно с нами на связи, заходит в раздевалку», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

Футболист рассказал, что скоро у них будет общий ужин с Федуном, функционер продолжает присутствовать в жизни клуба после ухода.

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.