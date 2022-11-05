Экс-игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Сочи» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.
- Как вы оцените результат матча с «Сочи»?
- Второй тайм получился очень тяжелым для «Спартака», но, как я понимаю, там было поле плохого качества. Оно было достаточно вязкое для такой интенсивности, которую хочет поддерживать «Спартак», и для хорошего контроля мяча. Оно как минимум не помогло гостям. Это очень важный фактор, повлиявший на невнятную игру спартаковцев.
- «Сочи» по второму тайму вам больше понравился, чем команда Абаскаля?
- Не могу так сказать. У хозяев было пару подходов к воротам. Но в целом игра была равная, тяжелая и вязкая.
- То есть, ничейный результат закономерен?
- На мой взгляд, да.
- Эту игру называют худшим матчем «Спартака» при Абаскале. Согласны с такой оценкой?
- Лучшим его не назовешь, это точно. А так мне трудно судить. Надо вспоминать, какие еще были неудачные игры.
- В матче было несколько спорных моментов: на 25-й минуте эпизод с Соболевым, за который он мог получить вторую желтую карточку за удар Юсупова, эпизоды с участием Терехова, который фолил на Пруцеве, а затем на Соболеве. Как вам в целом судейство?
- Да в принципе все нормально. Я не испытал какого-то негатива от судейства.
- Куинси Промес снова забил. Как вы оцените его игру?
- Молодец. Тащит команду вверх. Куинси - значимая фигура в команде в плане результативности.
- Промес станет лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне?
- Я на это надеюсь. Он сейчас в хорошей форме, а это значит, что все шансы у него есть. Мы видим, что Куинси забивает даже при невнятной игре команды.
- Насколько для «Спартака» критична сегодняшняя потеря очков?
- Естественно, эта потеря очков помогает «Зениту» приблизиться к чемпионству. Но будем надеяться, что и питерцы будут терять очки. «Зениту» тоже важны хорошие поля, а сейчас осень. Возможно, этот фактор сыграет какую-то роль. Футболисты там не роботы. И травмы могут быть. Хотя лучше обойтись без них.
Елена Григорьевская
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