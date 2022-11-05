Экс-игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Сочи» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.

- Как вы оцените результат матча с «Сочи»?

- Второй тайм получился очень тяжелым для «Спартака», но, как я понимаю, там было поле плохого качества. Оно было достаточно вязкое для такой интенсивности, которую хочет поддерживать «Спартак», и для хорошего контроля мяча. Оно как минимум не помогло гостям. Это очень важный фактор, повлиявший на невнятную игру спартаковцев.

- «Сочи» по второму тайму вам больше понравился, чем команда Абаскаля?

- Не могу так сказать. У хозяев было пару подходов к воротам. Но в целом игра была равная, тяжелая и вязкая.

- То есть, ничейный результат закономерен?

- На мой взгляд, да.

- Эту игру называют худшим матчем «Спартака» при Абаскале. Согласны с такой оценкой?

- Лучшим его не назовешь, это точно. А так мне трудно судить. Надо вспоминать, какие еще были неудачные игры.

- В матче было несколько спорных моментов: на 25-й минуте эпизод с Соболевым, за который он мог получить вторую желтую карточку за удар Юсупова, эпизоды с участием Терехова, который фолил на Пруцеве, а затем на Соболеве. Как вам в целом судейство?

- Да в принципе все нормально. Я не испытал какого-то негатива от судейства.

- Куинси Промес снова забил. Как вы оцените его игру?

- Молодец. Тащит команду вверх. Куинси - значимая фигура в команде в плане результативности.

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- Промес станет лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне?

- Я на это надеюсь. Он сейчас в хорошей форме, а это значит, что все шансы у него есть. Мы видим, что Куинси забивает даже при невнятной игре команды.

- Насколько для «Спартака» критична сегодняшняя потеря очков?

- Естественно, эта потеря очков помогает «Зениту» приблизиться к чемпионству. Но будем надеяться, что и питерцы будут терять очки. «Зениту» тоже важны хорошие поля, а сейчас осень. Возможно, этот фактор сыграет какую-то роль. Футболисты там не роботы. И травмы могут быть. Хотя лучше обойтись без них.

Елена Григорьевская