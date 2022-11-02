Андрей Федун назвал лучших игроков «Спартака» в первом круге РПЛ

Андрей Федун, брат бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучших игроков московской команды по итогам первого круга РПЛ.

Федун признался, что ему сложно выделить кого-то одного, так как все игроки «Спартака» вместе с главным тренером команды выглядели прекрасно.

«Сложно выделить кого-то одного. Несколько игроков великолепно себя показывали за всё время: Промес и Соболев точно. Селихов, который вытаскивал несколько матчей. Также хотелось бы отметить Пруцева. Он хорошо играет в центре поля», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 5 ноября против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.