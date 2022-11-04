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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко дал совет «Сочи» перед матчем со «Спартаком»

04 Ноября 2022 • 12:14 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 3.25 X 3.80 2 2.07
Через 23 ч. 27 мин.

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором «Сочи» примет на своём поле «Спартак».

Эксперт считает, что в предстоящей встрече хозяевам необходимо будет уделить особое внимание нападающим соперника Александру Соболеву и Куинси Промесу.

«Сочинцам нужно правильно подготовиться к противостоянию с Соболевым и Промесом, которые сейчас в хорошей форме, тогда всё будет хорошо. Не думаю, что эта игра будет с обилием голов», — Приводит слова Радченко Metaratings.

Напомним, что матч «Сочи» — «Спартак» состоится завтра, 5 ноября. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Радченко Сочи Куинси Промес Александр Соболев
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СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
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